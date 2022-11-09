Леброн Джеймс планирует сыграть в матче против «Клипперс»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, примет участие в предстоящем матче против «Клипперс», сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.
В понедельник Джеймс пропустил матч впервые в этом сезоне. Форвард не сыграл в матче против «Юты» (116:139) из-за болей в левой ступне.
Участие атакующего защитника «Лейкерс» Лонни Уокера остается под вопросом. Разыгрывающий Патрик Беверли вернулся в строй после двух пропущенных встреч.
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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