Леброн Джеймс планирует сыграть в матче против «Клипперс»

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Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, примет участие в предстоящем матче против «Клипперс», сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.

В понедельник Джеймс пропустил матч впервые в этом сезоне. Форвард не сыграл в матче против «Юты» (116:139) из-за болей в левой ступне.

Участие атакующего защитника «Лейкерс» Лонни Уокера остается под вопросом. Разыгрывающий Патрик Беверли вернулся в строй после двух пропущенных встреч.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

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