«Лейкерс» – худшая команда в НБА по броскам в прыжке

«Лейкерс» являются худшей командой не только по трехочковым броскам, но и по броскам в прыжке, отмечает аналитик Кирк Голдсберри.

Показатель eFG% (эффективный процент с игры) для бросков в прыжке относительно среднего показателя лиги у «Лейкерс» ниже -10, что является худшим показателем среди 30 команд.

Лучший показатель – у «Денвера».

После десяти матчей регулярного чемпионата у «Лейкерс» худший процент трехочковых в лиге — 29,1%. За ними следуют «Оклахома» (29,3%) и (30,6%). Что касается бросков с игры, «Лейкерс» занимают 26-е место в лиге с 44,4%.

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