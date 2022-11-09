Журналист Ховард Бек: «Лейкерс» ждут, когда им обломится более крупный кусок»

Журналист Sports Illustrated Ховард Бек со ссылкой на нескольких руководителей лиги сообщил, что «Лейкерс» ждут «конкретного» игрока, на которого они готовы обмена Расселла Уэстбрука и два драф-пика первого раунда.

«Они ждут конкретного игрока. То, что они не заключают сделку с «Пэйсерс» и не выменивают , хотя мы были уверены, что они это сделают пару месяцев назад, указывает на то, что «Лейкерс» ждут, когда им обломится более крупный кусок, на который они смогут обменять Расселла Уэстбрука и два пика первого раунда», – сказал Бек в подкасте «The Crossover».

«Обменяйте Леброна» – уже звучит призыв к «Лейкерс». Одна проблема: это запрещено до лета