Журналист Ховард Бек: «Лейкерс» ждут, когда им обломится более крупный кусок»
Журналист Sports Illustrated Ховард Бек со ссылкой на нескольких руководителей лиги сообщил, что «Лейкерс» ждут «конкретного» игрока, на которого они готовы обмена Расселла Уэстбрука и два драф-пика первого раунда.
«Они ждут конкретного игрока. То, что они не заключают сделку с «Пэйсерс» и не выменивают Кайри Ирвинга, хотя мы были уверены, что они это сделают пару месяцев назад, указывает на то, что «Лейкерс» ждут, когда им обломится более крупный кусок, на который они смогут обменять Расселла Уэстбрука и два пика первого раунда», – сказал Бек в подкасте «The Crossover».
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