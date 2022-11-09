«Мы заставим их начать действовать». Болельщики «Лейкерс» планируют протест перед «Crypto.com-ареной»

Теги Лейкерс НБА болельщики Джинни Басс Роб Пелинка Баскетбол

В социальных сетях появились сообщения о готовящемся протесте болельщиков «Лейкерс» против президента клуба Джинни Басс и генерального менеджера Роба Пелинки.

Болельщики планируют собраться перед домашней ареной команды «Crypto.com-ареной» в пятницу, 11 ноября.

«Срочные новости. В эту пятницу у «Crypto.com-арены» состоится протест болельщиков «Лейкерс». Пришло время нас услышать. Давайте проведем его мирно и качественно.

Ребята, приходите на протест у Crypto в эту пятницу! Мы заставим Джинни и Роба начать действовать. Хватит им скрываться от нас», – говорится в сообщениях.

«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции с результатом 2-8.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные