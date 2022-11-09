«Мы заставим их начать действовать». Болельщики «Лейкерс» планируют протест перед «Crypto.com-ареной»
В социальных сетях появились сообщения о готовящемся протесте болельщиков «Лейкерс» против президента клуба Джинни Басс и генерального менеджера Роба Пелинки.
Болельщики планируют собраться перед домашней ареной команды «Crypto.com-ареной» в пятницу, 11 ноября.
«Срочные новости. В эту пятницу у «Crypto.com-арены» состоится протест болельщиков «Лейкерс». Пришло время нас услышать. Давайте проведем его мирно и качественно.
Ребята, приходите на протест у Crypto в эту пятницу! Мы заставим Джинни и Роба начать действовать. Хватит им скрываться от нас», – говорится в сообщениях.
«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции с результатом 2-8.
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