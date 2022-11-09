«Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука на Джоша Ричардсона и Дага Макдермотта

«Лейкерс» пытались заполучить игроков (29 лет, 196 см) и (30 лет, 201 см) путем обмена с участием защитника (33 года, 191 см), сообщает SpursTalk.

Переговоры не принесли результатов, поскольку «Лейкерс» были готовы включить в сделку только два пика второго раунда.

Сообщается, что «Сперс» — одна из немногих команд, у которых есть нужные активы и желание совершить обмен с «Лейкерс» и взять Уэстбрука. Есть вероятность, что стороны позже возобновят переговоры, поскольку «Лейкерс» начали сезон с результатом 2-8 и нуждаются в снайперах.

Ричардсон в нынешнем сезоне реализует 41,7 процента бросков из-за дуги, показатель Макдермотта – 41,8.

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