Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Автодор», «Зенит» сыграет с ЦСКА
Во вторник, 1 ноября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Идущий без поражений казанский УНИКС примет саратовский «Автодор».
Во встрече финалистов минувшего розыгрыша санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 6-0, Зенит – 5-1, Самара – 4-3, Парма – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-4, Енисей – 1-6, Астана – 1-6, Минск – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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