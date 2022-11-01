Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Автодор», «Зенит» сыграет с ЦСКА

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Во вторник, 1 ноября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Идущий без поражений казанский УНИКС примет саратовский «Автодор».

Во встрече финалистов минувшего розыгрыша санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Автодор
Дата проведения
1 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 6-0, Зенит – 5-1, Самара – 4-3, Парма – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-4, Енисей – 1-6, Астана – 1-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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