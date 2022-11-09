Джулиус Ирвинг: «Владельцы клубов – алчные. Кайри вернется в лигу, каким бы токсичным он ни был»

Легенда НБА Джулиус Ирвинг уверен, что звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг не потеряет работу в НБА.

«Владельцы клубов – алчные.

В конечном итоге Кайри вновь окажется в лиге в той или иной команде, каким бы токсичным он ни был. Пока он достаточно молод, чтобы забрасывать мячи и делать то, что он делает, быть Кайри, у него будет работа», – сказал Джулиус Ирвинг.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях и выдвинули шесть требований, которые игрок должен выполнить, что вернуться в команду.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют