Кайри Ирвинг провел «продуктивную» встречу с Адамом Сильвером, готов выполнить условия возвращения в «Нетс»

Комиссионер НБА Адам Сильвер встретился с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который был временно отстранен за продвижение антисемитского фильма.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны провели «продуктивную» встречу и достигли взаимопонимания. Ирвинг готов выполнить необходимые шаги для возвращения в состав «Нетс».

«Нетс» хотят, чтобы игрок:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют