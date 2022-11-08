Кайри Ирвинг не входил в планы «Лейкерс» (Tha Athletic)
«Лейкерс» не были заинтересованы в приобретении Кайри Ирвинга, пишет обозреватель Tha Athletic Сэм Эмик.
По информации Эмика, калифорнийцы до сих пор не предпринимали никаких попыток заполучить игрока.
Когда в конце июня Ирвинг серьезно подумывал об отказе от последнего сезона в контракте с «Нетс» за 37 млн долларов. Ходили слухи, что он может согласиться на соглашение среднего уровня с «Лейкерс» (6,4 млн).
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют
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