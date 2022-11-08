Шэннон Шарп: «Нетс» хотят лишить Ирвинга достоинства»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что разыгрывающий Кайри Ирвинг не должен выполнять навязанные его клубом условия по возвращению в состав после антимитского скандала.

«Он извинился – этого достаточно. Я считаю, что они хотят лишить его достоинства. Они заставляют его унижаться, чтобы вернуть работу. Я не согласен с этим. «Бруклин» пытается выставить его врагом всего человечества. Я очень критически отношусь к Кайри, но это уже слишком», – заявил Шарп.

«Нетс» хотят, чтобы Ирвинг:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют