Майлз Бриджес подал в суд на подругу, за избиение которой получил 3 года условно

Форвард Майлз Бриджес подал в суд на бывшую подругу Мишель Джонсон, которая ранее обвинила его в избиении при детях.

Бриджес утверждает, что Джонсон продолжает домогаться до него. По словам баскетболиста, девушка трижды нарушала его личное пространство без предупреждения, вызывая у него эмоциональный стресс и тревогу, а недавно украла у него собаку.

Бриджес просит запретить Джонсон приближаться к нему, а также вступать в контакт с ним или с его собакой.

Экс-игрока обвиняли в том, что в мае он избил подругу в присутствии их общих детей. В результате судебного разбирательства форвард получил 3 года условно.

За это время ему предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

Также по решению суда Бриджесу запрещено в течение 10 лет приближаться к избитой им девушке ближе, чем на 100 метров. Кроме того, ему нужно будет заплатить штраф в размере 800 долларов.

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