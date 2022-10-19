Джеймс Букнайт уснул за рулем с пистолетом на коленях перед арестом

Атакующий защитник был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии в минувшее воскресенье.

TMZ Sports опубликовал фотографию Букнайта, который уснул в своей машине с пистолетом и пачкой чипсов на коленях перед тем, как был задержан полицейскими.

В понедельник 22-летний баскетболист был выпущен под залог и тренировался с «Хорнетс».

В 2019 году Букнайту было предъявлено обвинение в уклонении от ответственности, вмешательстве в дела полиции и других обвинениях после автомобильной аварии.

Защитник был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2021 года. В прошлом сезоне он набирал 4,6 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.

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