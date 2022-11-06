«Хорнетс» планируют подписать Майлза Бриджеса, который получил три года условно

планирует подписать новый контракт с форвардом , который избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

По мнению одного из функционеров, близкого к «Хорнетс», клуб по-прежнему считает 24-летнего Бриджеса свои ключевым игроком.

Поскольку Бриджес может получить наказание от НБА, «Хорнетс» постараются заключить соглашение как можно раньше, чтобы он смог скорее начать отбывать дисквалификацию и вернуться на площадку.

Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Баскетболисту предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

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