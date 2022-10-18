Джеймс Букнайт выпущен из-под ареста и тренировался с «Шарлотт»
Атакующий защитник «Шарлотт» Джеймс Букнайт за несколько дней до начала нового сезона был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Согласно отчету полиции, 22-летний баскетболист был задержан в 1:51 утра в воскресенье полицейским управлением Шарлотт-Мекленбург. Был установлен залог в размере 2 500 долларов.
В понедельник Букнайт был выпущен из-под ареста и тренировался с «Хорнетс».
В 2019 году Букнайту было предъявлено обвинение в уклонении от ответственности, вмешательстве в дела полиции и других обвинениях после автомобильной аварии.
Букнайт был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2021 года. В прошлом сезоне он набирал за «Хорнетс» 4,6 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.
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Фото: Mecklenburg County Jail
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