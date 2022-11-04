Майлз Бриджес получил три года условно за избиение подруги в присутствии детей

Форвард Майлз Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Как информирует ESPN, это помогло игроку избежать тюрьмы – он получил 3 года условно. За это время ему предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

Бриджесу запрещено в течение 10 лет приближаться к избитой им девушке ближе, чем на 100 метров. Ему также нужно будет заплатить штраф в размере 800 долларов.

Бриджеса обвиняли в том, что в мае он избил свою девушку в присутствии их общих детей. Сообщается, что они и дальше будут вместе воспитывать детей, которых нужно будет передавать друг другу через третью нейтральную сторону.

В данный момент у Бриджеса нет действующего контракта с клубом НБА. По правилам коллективного соглашения, если Бриджес продолжит карьеру в лиге, то у лиги будет возможность отстранить его, оштрафовать или дисквалифицировать.

Ранее сообщалось, что квалификационное предложение «Хорнетс» Бриджесу истекло в октябре, в результате чего он стал неограниченно свободным агентом. Однако эксперт по коллективному соглашению ESPN Бобби Маркс утверждает, что Бриджес остается ограниченно свободным агентом «Шарлотт».

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