Александр Щербенев: «С «Енисеем» всегда непросто играть, особенно после длинных перелетов и смены часовых поясов»

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев рассказал о подготовке команды к гостевому матчу против красноярского в Единой лиге ВТБ.

«У «Енисея» в целом хорошая команда – и легионеры сильные, и российские игроки с большим опытом выступления в Единой Лиге. С такими всегда непросто играть, особенно после длинных перелетов и смены часовых поясов. Здорово, что из Саратова у нас снова был чартер, поэтому мы не сильно устали.

Сейчас нужно адаптироваться к разнице по времени. Но мы планируем жить по московскому времени, поэтому думаю, что проблем не будет. Настрой у нас боевой, плюс добавляет положительных эмоций победа в Саратове. Будем стараться продолжить так же уверенно побеждать и в следующих матчах», – сказал Щербенев.

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