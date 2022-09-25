Щербенев, Казалон, Наннэлли, Рейнольдс и Милутинов – в символической пятерке Суперкубка-2022

лига ВТБ назвала символическую пятерку Суперкубка-2022.

В нее вошли Александр Щербенев ( ), Малькольм Казалон («Мега»), Джеймс Наннэлли ( ), Джален Рейнольдс ( ) и Никола Милутинов (ЦСКА).

Победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ-2022 стал петербургский «Зенит», обыгравший в финальном матче со счетом 71:70. MVP турнира назван форвард «Зенита» Томас Уимбуш, который набрал 20 очков и забросил победный трехочковый в финале.

Награду лучшему тренеру получил Хавьер Паскуаль («Зенит»).

Паскуаль с российскими игроками «Зенита» шокирует Обрадовича и выходит в финал. Итоги третьего дня Суперкубка