Александр Щербенев: «Локо» не хватило стабильности для более удачного старта»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев оценил готовность команды к матчу Лиги ВТБ с «Пармой».

– Игрой против «Пармы» вы открываете выездную серию матчей. С каким настроением команда проводит эту первую продолжительную командировку?

– Мы все в предвкушении игры. В Перми всегда много болельщиков, которые мощно поддерживают свою команду. Точно будет непростой матч, но другого ожидать было бы наивно. Одну скажу точно – после поражения от ЦСКА мы полны решимости реабилитироваться.

– Чего не хватило для более удачного старта в серии домашних игр в начале сезона?

– Стабильности. С МБА мы в принципе потеряли свой игровой ритм. С «Самарой» отыграли более-менее ровно, а вот с ЦСКА нас хватило только на первую четверть. А концентрацию необходимо сохранять весь матч, все сорок минут нужно придерживаться плана на игру. Поэтому – да, нам в первую очередь нужна стабильность в игре.

– В матче не примет участие . Как это может отразиться на игре?

Влад – один из ключевых игроков команды, а, учитывая, что он капитан, нам точно его будет не хватать. Что ж, как говорится, будем играть за себя и за того парня. Чтобы компенсировать его отсутствие, необходимо приложить в два раза больше усилий. Но отговорок не может быть никаких – будем играть только на победу. Пора становиться на победные рельсы и по ним двигаться.

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