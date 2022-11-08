Дражен Анзулович: «Локо» показывает современный баскетбол через быстрый переход и с агрессивной защитой»

Главный тренер отдал должное иву-Кубань», с которым его команда сыграет в рамках Единой лиги ВТБ в четверг.

«В Астане мы играли хорошо и показали свою лучшую игру сезона. Теперь мы готовимся ко встрече с «Локо» – команде, показывающей современный баскетбол через быстрый переход и с агрессивной защитой.

У них отличный состав, мы знаем, что Уиллис и Барфорд – очень важные игроки, но и молодые россияне – Мартюк, Щербенев, Ведищев – очень хороши. Но главное, чтобы мы вышли на свой максимум и даже больше, что нужно для победы.

Я требую от своих игроков контролировать мяч и ритм, для нас это лучший шанс победить. Также особенно важна поддержка болельщиков – вы нам нужны для победы, – сказал Анзулович.

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