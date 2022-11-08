Майк Конли – о 9-3 от «Юты» на старте: «Мы давно не показывали такой хороший баскетбол»

Разыгрывающий «Юты» прокомментировал выступление команды на старте нынешнего сезона.

«Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с показателями 9-3. В минувшее межсезонье клуб обменяля , и .

«Поначалу это было тяжело, потому что мне 35 лет, и я привык бороться за чемпионство. Я пришел в «Джаз» для того, чтобы выиграть титул. Мне было интересно посмотреть, чем все кончится. Как только пришел и рассказал о планах, я понял, что хочу остаться здесь.

Мы заново выстраиваем команду и развиваемся. Я сосредоточен на том, чтобы сделать других парней лучше. Ценю каждую секунду, проведенную здесь. Мы давно не показывали такой хороший баскетбол», – признался Конли.

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