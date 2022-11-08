Майк Конли – о 9-3 от «Юты» на старте: «Мы давно не показывали такой хороший баскетбол»

Теги НБА Юта Майк Конли Боян Богданович Руди Гобер Донован Митчелл Уилл Харди Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» прокомментировал выступление команды на старте нынешнего сезона.

«Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с показателями 9-3. В минувшее межсезонье клуб обменяля Руди Гобера, Донована Митчелла и Бояна Богдановича.

«Поначалу это было тяжело, потому что мне 35 лет, и я привык бороться за чемпионство. Я пришел в «Джаз» для того, чтобы выиграть титул. Мне было интересно посмотреть, чем все кончится. Как только пришел Уилл Харди и рассказал о планах, я понял, что хочу остаться здесь.

Мы заново выстраиваем команду и развиваемся. Я сосредоточен на том, чтобы сделать других парней лучше. Ценю каждую секунду, проведенную здесь. Мы давно не показывали такой хороший баскетбол», – признался Конли.

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