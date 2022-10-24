Уилл Харди – о 3-0 от «Юты» на старте: «У этой команды есть характер»

Главный тренер «Юты» прокомментировал удачный старт команды в новом сезоне после победы над (122:121 ОТ).

«У этой команды есть характер. Четвертая четверть была очень непростой – никто из наших парней не мог поразить кольцо.

Олиник? Он всегда был ночным кошмаром для обороняющейся стороны. Особенно при сменах. Я очень рад, что моей команде больше не приходится играть и что-то придумывать против него», – заявил Харди.

Обменявшая в межсезонье главных звезд Донована Митчелла и Руди Гобера «Юта» тренера-дебютанта Харди стартовала с результатом 3-0, две победы одержаны на выезде.

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