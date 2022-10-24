«Лейкерс» по ходу сезона возобновят переговоры с «Индианой» и «Ютой»

Ожидается, что «Лейкерс» по ходу нынешнего сезона возобновят переговоры с «Индианой» и «Ютой», сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

Согласно источникам, «Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в приобретении игроков «Пэйсерс» Майлза Тернера и . В межсезонье сторонам не удалось прийти к соглашению, и переговоры были приостановлены.

Также «Лейкерс» в течение нескольких месяцев вели переговоры с «Ютой». По словам источников, «Лейкерс» предлагали Расселла Уэстбрука, драфт-пик первого раунда и пики второго раунда в обмен на и нескольких игроков. «Юта» обменяла Богдановича в «Детройт», но «Лейкерс» могут заинтересоваться , и .

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