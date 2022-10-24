«Лейкерс» по ходу сезона возобновят переговоры с «Индианой» и «Ютой»
Ожидается, что «Лейкерс» по ходу нынешнего сезона возобновят переговоры с «Индианой» и «Ютой», сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.
Согласно источникам, «Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в приобретении игроков «Пэйсерс» Майлза Тернера и Бадди Хилда. В межсезонье сторонам не удалось прийти к соглашению, и переговоры были приостановлены.
Также «Лейкерс» в течение нескольких месяцев вели переговоры с «Ютой». По словам источников, «Лейкерс» предлагали Расселла Уэстбрука, драфт-пик первого раунда и пики второго раунда в обмен на Бояна Богдановича и нескольких игроков. «Юта» обменяла Богдановича в «Детройт», но «Лейкерс» могут заинтересоваться Джорданом Кларксоном, Майком Конли и Руди Гэем.
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