«Юте» будет трудно найти варианты обмена Майка Конли

У «Юты» возникли проблемы при поиске вариантов обмена разыгрывающего Майка Конли.
«Уровень игры Конли не соответствует его зарплате», – заявил неназванный управленец НБА.
Конли, которому до старта сезона-22/23 исполнится 35 лет, в минувшем чемпионате набирал 13,7 очка и 5,3 передачи в среднем за игру.
За два предстоящих сезона Майку положено 47 миллионов долларов (последний год гарантирован частично).
«Джаз» ведут перестройку состава и открыты для обмена ведущих игроков.
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