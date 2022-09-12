«Юте» будет трудно найти варианты обмена Майка Конли

У «Юты» возникли проблемы при поиске вариантов обмена разыгрывающего .

«Уровень игры Конли не соответствует его зарплате», – заявил неназванный управленец .

Конли, которому до старта сезона-22/23 исполнится 35 лет, в минувшем чемпионате набирал 13,7 очка и 5,3 передачи в среднем за игру.

За два предстоящих сезона Майку положено 47 миллионов долларов (последний год гарантирован частично).

«Джаз» ведут перестройку состава и открыты для обмена ведущих игроков.

Ману Джинобили ввели в Зал славы баскетбола. Он снова оказался в организации, которая ему идеально подходит