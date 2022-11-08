Кевин Дюрэнт: «Такое пристальное внимание ко мне показывает, насколько я велик»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал свое выступление в матче против «Далласа» (94:96).
Звездный баскетболист набрал 26 очков, 4 подбора и 4 передачи, но смазал решающий штрафной бросок в концовке игры.
«Никто в этой лиге не хочет защищаться против меня один на один или позволять мне атаковать из удобного положения. Именно поэтому меня опекают три или четыре человека, когда я получаю мяч. Такое пристальное внимание к одному игроку в командном виде спорта просто показывает, насколько я велик», – заявил Дюрэнт.
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