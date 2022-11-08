Звездный форвард «Нетс» промахнулся с линии в ключевой момент матча с «Мэверикс» (94:96).

уступал «-3» за 6,7 секунды до сирены, после ввода мяча из-за боковой на Дюрэнте сфолил . Кевин бросал из-за дуги и получил право на 3 штрафных.

У Дюрэнта на тот момент была рекордная для него серия из 61 попадания с линии, которая началась еще в прошлом сезоне. Лидер «Нетс» реализовал первую попытку (94:96), но промахнулся во второй. Затем он намеренно смазал третий штрафной, но это не спасло бруклинскую команду от поражения.

На счету Дюрэнта 26 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам