Кевин Дюрэнт толкнул Луку Дончича в спину

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Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт во время матча с «Мэверикс» (125:129 ОТ) отправил на паркет лидера соперника Луку Дончича.

В третьей четверти Дюрэнт толкнул Дончича в спину двумя руками во время быстрой атаки. Игра после этого продолжилась.

Словенец набрал 41 очко, 11 подборов и 14 передач.

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