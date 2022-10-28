Форвард «Нетс» во время матча с «Мэверикс» (125:129 ОТ) отправил на паркет лидера соперника .

В третьей четверти Дюрэнт толкнул Дончича в спину двумя руками во время быстрой атаки. Игра после этого продолжилась.

Словенец набрал 41 очко, 11 подборов и 14 передач.

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