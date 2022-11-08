Бен Симмонс оказался на паркете после финта Луки Дончича
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич с помощью финта уронил на паркет защитника «Нетс» Бена Симмонса.
В четвертой четверти встречи между командами в Далласе Дончич использовал эффектный кроссовер, но не смог завершить эпизод попаданием.
Дончич записал на свой счет 36 очков в победной встрече с «Бруклином» (96:94).
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