Лидер «Мэверикс» записал на свой счет 36 очков в победной встрече с «Нетс» (96:94).

Во всех девяти матчах со старта нового сезона Дончич неизменно набирает 30 и более очков.

Единственный игрок в истории , который ранее выдавал подобную серию – легендарный центровой .

Чемберлен набирал 30+ в 23 матчах на старте сезона-62/63.

В пятницу Дончич за 38 минут реализовал 11 из 22 с игры и 9 из 12 с линии. В его активе также 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 5 потерях.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

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