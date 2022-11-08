«Выступил ужасно». Бен Симмонс вернулся после травмы в матче с «Мэверикс», набрал 2 очка со скамейки

Защитник Бен Симмонс вернулся в состав команды после травмы левого колена, которая вынудила его пропустить 4 матча.

Симмонс принял участие во встрече с (94:96) в понедельник.

«Нетс» решили выпустить Бена со скамейки и ограничить его игровое время. В активе австралийца 2 очка (1 из 3 с игры), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 16 минут.

«Самое главное, что я не чувствовал боли. Перемещения по площадке, ускорения, бег, прыжки, я не чувствовал боли.

Уровень моей игры? Я самый жесткий критик , так что скажу, что выступил ужасно. Мне хочется выйти на другой уровень. Надо работать, подстраиваться, адаптироваться. Я все сделаю», – заявил Симмонс.

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