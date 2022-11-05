Лука Дончич запутал Прешеса Ачиува великолепным дриблингом и забросил в падении
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал автором красивого момента во время матча с «Рэпторс» (111:110).
Дончич продемонстрировал серию обманных движений, избавился от опеки Прешеса Ачиува и забросил в падении с отклонением.
Дончич в пятницу записал на свой счет 35 очков.
Во всех восьми матчах со старта нового сезона словенец неизменно набирает 30 и более очков, это повторение серии легендарного центрового Уилта Чемберлена.
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