Лука Дончич – о повторении серии Чемберлена: «Просто стараюсь выигрывать матчи»

Разыгрывающий «Мэверикс» после победы над «Ютой» (103:100) не захотел рассуждать о повторении серии легендарного центрового .

Дончич – первый игрок с 1963 года, который набирает 30 и более очков в семи матчах со старта сезона.

«Не знаю, что сказать. Я просто стараюсь выигрывать матчи. Когда набираешь больше очков, то становишься победителем. Мне кажется, сегодня я провел один из лучших матчей. Без лишней спешки и суеты. Делился мячом с товарищами.

Постоянно слышу о Уилте Чемберлене, он все время присутствует здесь. Это здорово. Когда-то я просто мечтал попасть в НБА. Мечта сбылась. Что может быть лучше, чем играть в любимую игру, делать свою работу? Трудно что-то добавить», – заявил Дончич.

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