Лидер «Мэверикс» записал на свой счет 35 очков в победной встрече с «Рэпторс» (111:110).

Во всех восьми матчах со старта нового сезона Дончич неизменно набирает 30 и более очков.

Единственный игрок в истории НБА, который ранее выдавал подобную серию – легендарный центровой .

Чемберлен набирал 30+ в восьми встречах на старте сезона-59/60, а также в 23 матчах на старте сезона-62/63.

В пятницу Дончич за 37 минут реализовал 10 из 15 с игры и 12 из 14 с линии. В его активе также 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата при 4 потерях.

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