Ройс Уайт – о требованиях «Бруклина» к Кайри Ирвингу: «Другими словами, встань на колени и открой рот»

Бывший игрок НБА Ройс Уайт высказался о требованиях , которые Кайри Ирвинг должен выполнить, чтобы вернуться на площадку.

«Другими словами, встань на колени и открой рот.

Теперь вы понимаете, почему я ушел из НБА. К черту Джо Цая, , Фила Найта и всех этих авторитарных, симпатизирующих коммунистам предателей. Если вы не бойкотируете этих парней за то, что они приказали Кайри нагнуться, то и вы идите к черту», – написал Уайт.

Ирвинг отстранен на неопределенное время (как минимум, на пять матчей) из-за того, что не сумел публично принести извинения после того, как опубликовал в своих соцсетях ссылку на фильм, продвигающий антисемитские штампы.

Фил Найт — один из основателей компании Nike, которая выпускала именные модели кроссовок Ирвинга, но после скандала приостановила сотрудничество с игроком.

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