«Мы не потерпим повторения инцидентов, которые сильно вредят нашей команде». «Панатинаикос» выступил с критикой судей Евролиги

«Панатинаикос» опубликовал в нескольких европейских СМИ заявление по поводу судейства в матче Евролиги против (89:91).

направил Евролиге письмо с резким недовольством после того, что произошло в матче против «Партизана». К сожалению, последняя игра показала, что арбитры по-прежнему допускают грубые ошибки. Клуб не потерпит повторения инцидентов, которые сильно вредят нашей команде.

Также наша команда направила предложение по изменению правил. Мы выступаем за введение видеоповторов по просьбе тренера, так как хотим уменьшить количество ошибок, влияющих на результаты.

Президент Евролиги Деян Бодирога в ближайшие дни отправится в Афины, где будут обсуждаться многие важные финансовые и организационные вопросы. Их нужно решать немедленно.

Наша команда полностью понимает негодование и гнев болельщиков «Панатинаикоса». Тем не менее, клуб не может допустить поведения, которое наносит ущерб нашему имиджу и лишает наших болельщиков возможности присутствовать на арене.

В связи с этим клуб сообщает, что будут приняты все необходимые меры в отношении болельщика, действия которого привели к остановке матча, а также были зафиксированы судьями в протоколе матча. Этот человек больше не будет допущен к матчам нашей команды.

Мы будем вместе противостоять этим неприемлемым событиям, которые вызвали всеобщее возмущение», – говорится в заявлении «Панатинаикоса».

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