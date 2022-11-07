Бизнес-партнер Кевина Дюрэнта: «Надеюсь, что однажды мы купим команду НБА»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Рич Клейман, агент и бизнес-партнер форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, заявил, что они намерены однажды стать владельцами клуба НБА.

«Конечно, сто процентов.

У Кевина, вне всякого сомнения, будет много возможностей быть связанным с командами и организациями НБА, оставаясь в баскетбольной сфере всю жизнь. Надеюсь, что у меня тоже.

И я надеюсь, что бизнес, которым мы занимаемся, позволит нам однажды купить команду НБА», – сказал Клейман.

Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги

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