Бизнес-партнер Кевина Дюрэнта: «Надеюсь, что однажды мы купим команду НБА»

Рич Клейман, агент и бизнес-партнер форварда , заявил, что они намерены однажды стать владельцами клуба НБА.

«Конечно, сто процентов.

У Кевина, вне всякого сомнения, будет много возможностей быть связанным с командами и организациями НБА, оставаясь в баскетбольной сфере всю жизнь. Надеюсь, что у меня тоже.

И я надеюсь, что бизнес, которым мы занимаемся, позволит нам однажды купить команду , – сказал Клейман.

Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги