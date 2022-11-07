Стефен Карри и Джейсон Тейтум – самые эффективные игроки в атаке

Synergy Basketball представил десятку самых эффективных атакующих игроков в текущем сезоне.

Рассматривались только игроки с количеством атак не меньше 18 в среднем за матч.

На первом месте – разыгрывающий «Голден Стэйт» , который набирает 1,18 очка в среднем за атаку. Вторую строчку занимает форвард «Бостона» , его показатель 1,17.

Далее идут Девин Васселл (1,16), Дэмина Лиллард (1,14), (1,13), (1,12), Лаури Маркканен, Беннедикт Матурин, Десмонд Бэйн (все – 1,11) и (1,09).

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