Стефен Карри и Джейсон Тейтум – самые эффективные игроки в атаке
Synergy Basketball представил десятку самых эффективных атакующих игроков в текущем сезоне.
Рассматривались только игроки с количеством атак не меньше 18 в среднем за матч.
На первом месте – разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набирает 1,18 очка в среднем за атаку. Вторую строчку занимает форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, его показатель 1,17.
Далее идут Девин Васселл (1,16), Дэмина Лиллард (1,14), Лука Дончич (1,13), Кевин Дюрэнт (1,12), Лаури Маркканен, Беннедикт Матурин, Десмонд Бэйн (все – 1,11) и Демар Дерозан (1,09).
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