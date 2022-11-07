Кевин Дюрэнт: «Хотел бы стать совладельцем клуба НФЛ «Вашингтон»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что хотел бы присоединиться к новой группе владельцев клуба НФЛ «Вашингтон», если он будет выставлен на продажу.
«Я бы хотел в этом поучаствовать. С удовольствием сделал бы это. С радостью отдал бы немного своих денег, чтобы стать совладельцем «Коммандерс», но посмотрим.
Надеюсь, это будет кто-то приятный. Слышал, что Джефф Безос и Jay-Z заинтересованы в покупке команды, но кто знает», – сказал Дюрэнт.
Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги
Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?
Комментарии