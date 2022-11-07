Кевин Дюрэнт: «Хотел бы стать совладельцем клуба НФЛ «Вашингтон»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что хотел бы присоединиться к новой группе владельцев клуба , если он будет выставлен на продажу.

«Я бы хотел в этом поучаствовать. С удовольствием сделал бы это. С радостью отдал бы немного своих денег, чтобы стать совладельцем «Коммандерс», но посмотрим.

Надеюсь, это будет кто-то приятный. Слышал, что Джефф Безос и Jay-Z заинтересованы в покупке команды, но кто знает», – сказал Дюрэнт.

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