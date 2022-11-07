«Бостон» получил исключение травмированного игрока на 3,23 млн в связи с потерей Галлинари

предоставила исключение травмированного игрока на 3,23 миллиона долларов.

«Селтикс» получили DPE в связи с потерей форварда , который перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Исключением можно будет воспользоваться не позже 10 марта.

Итальянец получил травму летом во время матча за национальную сборную в квалификации чемпионата мира. 34-летний Галлинари с высокой долей вероятности пропустит сезон-22/23.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри