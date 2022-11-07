«Бостон» получил исключение травмированного игрока на 3,23 млн в связи с потерей Галлинари

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НБА предоставила «Бостону» исключение травмированного игрока на 3,23 миллиона долларов.

«Селтикс» получили DPE в связи с потерей форварда Данило Галлинари, который перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Исключением можно будет воспользоваться не позже 10 марта.

Итальянец получил травму летом во время матча за национальную сборную в квалификации чемпионата мира. 34-летний Галлинари с высокой долей вероятности пропустит сезон-22/23.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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