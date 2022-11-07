Билл Симмонс: «Лейкерс» могут выставить Энтони Дэвиса на обмен»

Известный журналист заявил, что могут рассмотреть возможность обмена звездного форварда .

«Итак, «Лейкерс» сегодня снова проиграли. Ходят слухи, что Энтони Дэвис может быть выставлен на обмен.

Это план Б, потому что обмен Уэстбрука, возможно, даже не имеет смысла, учитывая, что они могут получить за Уэстбрука, и их нежелание отказываться ради этого от своих активов.

У них есть Дэвис, который не похож на самого себя двухлетней давности. «Пузырь» – это последний раз, когда мы видели Дэвиса уровня «Пеликанс» 2018 года», – сказал Симмонс в своем подкасте.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?