Энтони Дэвис: «Точно знаю, что соперники боятся «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» считает, что его команда наводит страх на соперников, несмотря на неудачный старт сезона.

«У нас есть много игроков, которые могут доставить проблемы сопернику. Наши результаты не соответствует тому, кем мы являемся. Наша команда может показать отличную игру в любом отдельном матче. Я точно знаю, что соперники боятся нас», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» имеют показатели 2-4 и занимают 14-е место в таблице Западной конференции.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища