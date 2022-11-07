Андрей Десятников получил степень MBA по специализации «Управление проектами»

Центровой ЦСКА Андрей Десятников рассказал о том, что получил степень MBA по специализации «Управление проектами».

«Я полтора года учился в City Business School, на специализации «Управление проектами». Обучался на русском языке, защитился в августе этого года. Сложностей особо не было, материал был интересный, знания, которые я получил, оказались полезными. Для меня это второе высшее. Первое образование, как и у большинства спортсменов, я – тренер по баскетболу. Решил пойти учиться, когда получил серьезную травму. Подумал, что это время стоит посвятить развитию. Задумываюсь о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. В том числе из-за этого пошел получать образование в сфере бизнеса, чтобы у меня было как можно больше вариантов», – заявил 220-сантиметровый центровой.

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