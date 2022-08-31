ЦСКА подписал краткосрочные контракты с Далласом Муром и Андреем Десятниковым

ЦСКА объявил о подписании краткосрочных соглашений с защитником Далласом Муром (27 лет, 183 см) и центровым (28 лет, 220 см).

Контракт с Муром подписан на полтора месяца с возможностью продления до окончания сезона-2022/23. Ожидается, что американец присоединится к команде 4 сентября на сборе в турецком Белеке.

Минувший сезон Мур провел в сербском . Его показатели – 6,2 очка (50% двухочковых, 46,5% трехочковых, 85,7% штрафных), 1,1 подбора, 1,1 передачи за 13,9 минуты в 18 матчах Еврокубка, 8,7 очка (62,6% двухочковых, 38,9% трехочковых, 85,0% штрафных), 1,1 подбора, 1,4 передачи за 15,3 минуты в 31 матче Адриатической лиги.

Десятников тренируется с армейцами с первых дней предсезонного сбора. Контракт с центровым подписан до 1 декабря с возможностью продления до конца сезона.

В прошлом сезоне экс-игрок сборной России выступал в Суперлиге, сначала за «Динамо» из Владивостока, затем за «Самару». В составе самарской команды он набирал 5,1 очка и 4,1 подбора в среднем за матч. Также он известен по выступлениям за «Зенит» и «Химки».

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