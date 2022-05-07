Делегация ЦСКА приняла участие в возложении цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Баскетболисты поучаствовали в приуроченной ко Дню Победы акции совместно с футбольным, хоккейным, гандбольным, регбийным и «большим» ЦСКА.

Баскетбольный ЦСКА представляли советник президента клуба Юрий Юрков, тренер молодежного проекта Иван Кучеров, игроки ЦСКА-ДЮБЛ Ярослав Аникин, Кирилл Анциперов, Игорь Корнаков, Никита Косяков, Максим Лагутин, Владимир Наумов, Роман Романенко и Николай Садиков.

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»

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