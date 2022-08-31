Андрей Десятников: «Много тренировался и работал, чтобы оказаться в ЦСКА»

Центровой Андрей Десятников признался, что очень рад подписанию краткосрочного соглашения с московским ЦСКА.

«Очень рад играть в составе такого титулованного клуба! Спасибо тренерскому штабу и руководству ЦСКА за оказанное доверие!

Приложу все усилия, чтобы быть полезным команде. Я много тренировался и работал, чтобы оказаться здесь. Спасибо всем, кто помогал мне на этом пути!» – сказал 28-летний игрок.

Десятников тренируется с ЦСКА с первых дней предсезонного сбора. Контракт с центровым подписан до 1 декабря с возможностью продления до конца сезона.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге