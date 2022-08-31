Эмил Райкович: «Рассчитываем, что Мур и Десятников раскроют потенциал и докажут право остаться в ЦСКА на длительный срок»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Андрей Десятников Эмил Райкович Даллас Мур Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что клуб рассматривает подписание защитника Далласа Мура и центрового Андрея Десятникова как временную меру, но надеется, что оба игрока раскроют свой потенциал и останутся на длительный срок.

«Из-за травм, отсутствия игроков сборной Сербии и непростой ситуации на трансферном рынке мы оказались в ситуации кадрового дефицита на позициях первого и пятого номеров.

Приглашение Далласа и Андрея, игроков с опытом выступлений на высоком уровне, рассматриваем как временную меру и продолжаем мониторить рынок.

В то же время рассчитываем, что оба баскетболиста проведут свой период в форме ЦСКА с должной мотивацией, сумеют раскрыть свой потенциал, станут важной частью нашей команды и докажут право остаться здесь на длительный срок», – сказал тренер.

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