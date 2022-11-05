Обследование не выявило у Бена Симмонса серьезной травмы колена

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Защитник «Нетс» Бен Симмонс прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него серьезного повреждения левого колена.

В субботу Симмонс пропустит четвертый матч подряд из-за проблем с коленом, когда «Бруклин» сыграет с «Шарлотт». При этом он может вернуться в строй уже в понедельник во встрече с «Далласом».

В нынешнем сезоне НБА 26-летний австралиец набирает 6,2 очка, 6,5 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

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