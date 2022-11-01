Бен Симмонс и Сет Карри не сыграют с «Чикаго»

Разыгрывающий пропустит второй матч подряд из-за травмы.

Симмонса беспокоят боли в левом колене. Он пропустил воскресную встречу с «Индианой» (116:109) и не сыграет против сегодня ночью.

На старте сезона разыгрывающий набирал 6,2 очка, 7,2 передачи, 6,5 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Также встречу с «Буллс» пропустит атакующий защитник , который дебютировал в сезоне в матче с «Пэйсерс», но не до конца восстановился после операции на плодыжке.

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