Бен Симмонс и Сет Карри не сыграют с «Чикаго»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пропустит второй матч подряд из-за травмы.
Симмонса беспокоят боли в левом колене. Он пропустил воскресную встречу с «Индианой» (116:109) и не сыграет против «Чикаго» сегодня ночью.
На старте сезона разыгрывающий набирал 6,2 очка, 7,2 передачи, 6,5 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.
Также встречу с «Буллс» пропустит атакующий защитник Сет Карри, который дебютировал в сезоне в матче с «Пэйсерс», но не до конца восстановился после операции на плодыжке.
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