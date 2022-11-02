Бен Симмонс может пропустить три выездных матча из-за проблем с коленом

Разыгрывающий во вторник пропустил второй матч подряд из-за болей в колене.

По словам инсайдера The Athletic Шэмс Чарании, команда не будет спешить с возвращением игрока на паркет. Симмонс может пропустить предстоящий трехматчевый выездной тур.

«Говорят, что у него отек колена, и что его участие в следующих матчах под вопросом, поскольку «Нетс» отправляются в трехматчевый выездной тур и будут играть в пятницу, субботу и воскресенье.

И «Нетс», и Симмонс хотят проявить определенную осторожность, поскольку эта проблеме с коленом возникла на фоне перенесенной в межсезонье операции на спине», – сказал Чарания.

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