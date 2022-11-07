Дарвин Хэм: «Расс был хорош, но другие ребята со скамейки должны прибавить»

Главный тренер после седьмого поражения в девяти матчах нового сезона заявил, что рассчитывает на более продуктивную игру запасных.

В воскресенье «озерники» уступили дома «Юте» со счетом 100:114.

«Расс был хорош, но другие ребята со скамейки должны прибавить. Кендрик, Остин, Мэтт, Хуан, все эти парни, они должны прибавить и помочь главным людям в команде. Все стараются бороться, но, опять же, вы не должны отчаиваться и терять веру в себя. Я не говорю, что это именно так, но смотрится это так. Особенно наши молодые ребята, которые играют с энергией, мы видим у них высокий уровень энергии. Его нужно поддерживать на протяжении всей игры.

Последние несколько матчей Расс был феноменален, но ему нужна его помощь. Брону нужна помощь, Дэвису нужна поддержка. У нас в команде талантливые игроки», – заявил Хэм.

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