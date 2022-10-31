«Верь в меня, бро». Хэм рассказал, как уговорил Уэстбрука принять роль запасного

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, как уговорил звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука согласиться на роль запасного.

«Я сказал ему... «Верь в меня, бро. Я сделаю так, что ты будешь успешен. Но ты должен поставить коллектив на первое место. Это не про «меня» и не про «мое». Важно мыслить в категориях «нас», «наше», «мы».

Всегда говорил ему, что если игрок его уровня пойдет на жертвы, то это произведет фурор. Игрок его уровне очень поможет команде, если примет свою роль.

И я так рад за него. В последних матчах, «Миннесота» и «Денвер», Расс выглядел феноменально. Очень хорошо. Я очень рад. Даже представить не могу, через что он проходит», – рассказал Хэм.

В воскресенье калифорнийцы одержали первую победу в сезоне, обыграв «Наггетс» (121:110). Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.

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