«Верь в меня, бро». Хэм рассказал, как уговорил Уэстбрука принять роль запасного

Главный тренер «Лейкерс» рассказал, как уговорил звездного разыгрывающего согласиться на роль запасного.

«Я сказал ему... «Верь в меня, бро. Я сделаю так, что ты будешь успешен. Но ты должен поставить коллектив на первое место. Это не про «меня» и не про «мое». Важно мыслить в категориях «нас», «наше», «мы».

Всегда говорил ему, что если игрок его уровня пойдет на жертвы, то это произведет фурор. Игрок его уровне очень поможет команде, если примет свою роль.

И я так рад за него. В последних матчах, «Миннесота» и «Денвер», Расс выглядел феноменально. Очень хорошо. Я очень рад. Даже представить не могу, через что он проходит», – рассказал Хэм.

В воскресенье калифорнийцы одержали первую победу в сезоне, обыграв «Наггетс» (121:110). Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.

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